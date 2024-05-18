НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Единую платформу видеонаблюдения создадут в России

Источник:
«Интерфакс»
158 0

Единую платформу видеонаблюдения создадут в России, в нее будут стекаться потоки данных из региональных и городских систем «Безопасный город», сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

По словам чиновника, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций единый контакт-центр позволит перекидывать голосовую нагрузку с одного субъекта на другой для того, чтобы люди могли дозвониться и получить необходимые консультации и необходимую поддержку.

Изменения в первую очередь направлены на предотвращение правонарушений, аналитику планируется собирать для предотвращения каких-то чрезвычайных ситуаций, подчеркнул замминистра.

На сегодня каждая третья камера видеонаблюдения из более 1 миллиона установленных в рамках проекта «Безопасный город» подключена к системе распознавания лиц, а все дорожные камеры автоматически распознают номера.

Еще по теме
Правила работы Рунета изменят
Появился новый способ «угона» SIM‑карт
Microsoft отключила российские компании от облачных сервисов
МТС запустил собственную метавселенную
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как удалить OneDrive из Windows
12.03.24, 17:34
8572
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
760793
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
226631
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
29799
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
25308
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
6918
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
9073
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
212744
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
28964
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
29063
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Роберт Кийосаки подсказал России способ уничтожить доллар
Белоусов оценил необходимость новой мобилизации
Дэвид Бекхэм выгулял своих курочек. ВИДЕО
Китайский кроссовер попытался заживо сжечь хозяина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Топ комментариев

nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

Очаков

Ключевые слова - "на сегодняшний день "

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!