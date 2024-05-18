Единую платформу видеонаблюдения создадут в России, в нее будут стекаться потоки данных из региональных и городских систем «Безопасный город», сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

По словам чиновника, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций единый контакт-центр позволит перекидывать голосовую нагрузку с одного субъекта на другой для того, чтобы люди могли дозвониться и получить необходимые консультации и необходимую поддержку.

Изменения в первую очередь направлены на предотвращение правонарушений, аналитику планируется собирать для предотвращения каких-то чрезвычайных ситуаций, подчеркнул замминистра.

На сегодня каждая третья камера видеонаблюдения из более 1 миллиона установленных в рамках проекта «Безопасный город» подключена к системе распознавания лиц, а все дорожные камеры автоматически распознают номера.