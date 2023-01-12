Ликвидирован футбольный клуб «Сибирь»

Арбитражный суд Новосибирской области завершил конкурсное производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб Сибирь».

Заявление о банкротстве подало ОАО «Стадион «Спартак» — из-за долга, превышающего 24 миллиона рублей. Также в число крупных кредиторов вошли компания «Логос», ИФНС России по Железнодорожному району Новосибирска и новосибирская областная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо».

Общая сумма требований составила почти 72 миллиона рублей. В ходе торгов были реализованы два автомобиля, автобус, офисная техника и товарный знак. Однако полученная от продажи имущества сумма оказалась ниже заявленной кредиторами.

Футбольный клуб «Сибирь» был основан в 1934 году. В 2019 году власти посчитали управление в нем неэффективным и создали новый футбольный клуб «Новосибирск». Учредителем клуба стало Министерство физической культуры и спорта региона.