Фетисов назвал ужасным решение о лимите на легионеров в КХЛ

Ужесточение лимита на легионеров до трех в КХЛ — ужасное решение, заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Новый лимит на легионеров в КХЛ — ужасное решение. Потому что качество игры за счет легионеров было лучше, во-вторых, в это непростое время мы бы могли дать возможность приезжать в Россию тем, кто хочет играть», — сказал Фетисов «РБК Спорт».

По его мнению, разница в классе между бедными и богатыми командами в России станет еще больше. Сейчас она размером в «большую пропасть».

Клубы КХЛ в следующем сезоне смогут вносить в заявку на матч не более трех иностранных игроков. Минспорта России опубликовало соответствующий приказ.

В действующем чемпионате клубы могли иметь в заявке шестерых легионеров, но на игру могли выставить только пятерых.