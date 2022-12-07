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Стали известны все пары четвертьфиналов ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Getty Images

Определились все четвертьфинальные пары на чемпионате мира по футболу в Катаре. Семь сборных были предсказуемы, а сюрприз преподнесла команда Марокко, обыгравшая по пенальти Испанию и впервые в истории вышедшая 1/4 финала.

К традиционным фаворитам присоединилось Марокко. Они оказались сильнее сборной Испании в серии пенальти. Подопечные Валида Реграги трижды пробили ворота Серхио Бускетса, а испанцы не смогли ни одного мяча.

На пути к четвертьфиналу Нидерланды победили США (3:1), Аргентина — Австралию (2:1), Хорватия — Японию (3:1), Бразилия — Южную Корею (4:1), Англия — Сенегал (3:0), Франция — Польшу (3:1), а Португалия — Швейцарию (6:1).

Четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 декабря. Соперниками станут:

Хорватия — Бразилия,

Нидерланды — Аргентина,

Марокко — Португалия,

Англия — Франция.

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