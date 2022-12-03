Определились все пары плей-офф на ЧМ-2022 по футболу

Завершились последние матчи группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. По их итогам сформировались все пары 1/8 финала чемпионата мира.

Нидерланды — США

Аргентина — Австралия

Япония — Хорватия

Бразилия — Южная Корея

Англия — Сенегал

Франция — Польша

Марокко — Испания

Португалия — Швейцария

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. В турнире принимают участие 32 лучших сборных планеты.

При этом несколько фаворитов уже покинули ЧМ-2022 — в частности, групповой этап не смогли преодолеть Германия и Бельгия.