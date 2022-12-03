Определились все пары плей-офф на ЧМ-2022 по футболу

Завершились последние матчи группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. По их итогам сформировались все пары 1/8 финала чемпионата мира.
- Нидерланды — США
- Аргентина — Австралия
- Япония — Хорватия
- Бразилия — Южная Корея
- Англия — Сенегал
- Франция — Польша
- Марокко — Испания
- Португалия — Швейцария
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. В турнире принимают участие 32 лучших сборных планеты.
При этом несколько фаворитов уже покинули ЧМ-2022 — в частности, групповой этап не смогли преодолеть Германия и Бельгия.
usacompА путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?
-2rist-прогрессивно в светлое будущее...
mosquito__2010Это недоразумение троллить пытается. Выходит правда убого, но пытается, ага.
GammiPluhДолго запрягали, все хотели дружбы и жвачки