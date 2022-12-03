НАВЕРХ

Определились все пары плей-офф на ЧМ-2022 по футболу

Источник:
Sibnet.ru
452 1
Фото: U.S. Department of State from United States

Завершились последние матчи группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. По их итогам сформировались все пары 1/8 финала чемпионата мира.

  • Нидерланды — США
  • Аргентина — Австралия
  • Япония — Хорватия
  • Бразилия — Южная Корея
  • Англия — Сенегал
  • Франция — Польша
  • Марокко — Испания
  • Португалия — Швейцария

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. В турнире принимают участие 32 лучших сборных планеты.

При этом несколько фаворитов уже покинули ЧМ-2022 — в частности, групповой этап не смогли преодолеть Германия и Бельгия.

Еще по теме
Германия и Бельгия сенсационно вылетели с ЧМ по футболу
Смолов и внучка Ельцина расстались
Мяч опроверг «кражу» гола у Роналду
Женщина впервые станет главным судьей матча ЧМ по футболу
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
Девушка дня
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
Обсуждение (1)
Картина дня
Запад определил российской нефти потолок
США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider
Российской экономике предсказали «стабильные и мрачные» времена
Еврокомиссия признала обход санкций преступлением
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

-2rist-

прогрессивно в светлое будущее...

mosquito__2010

Это недоразумение троллить пытается. Выходит правда убого, но пытается, ага.

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки