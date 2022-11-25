Роналду достал что-то из трусов и съел во время матча на ЧМ‑2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прямо во время матча с Ганой достал из трусов энергетическую добавку и съел ее.

На эпизод обратило внимание португальское издание A Bola. Роналду, находившийся в штрафной соперника, но уже не участвовавший в эпизоде, несколько секунд искал что-то в трусах, а затем съел это. Журналисты предположили, что это была энергетическая добавка.

Португалия победила Гану со счетом 3:2. Роналду реализовал пенальти на 65-й минуте и стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.

Также у победителей голами отметились Жоау Феликс и Рафаэл Леау. У африканской команды забитые мячи на счету Андре Айю и Османа Букари.