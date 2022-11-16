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Фигуристка обиделась на зарплаты футболистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова с обидой высказалась о разнице зарплат между представителями ее вида спорта и футболистами.

«Мне обидно за то, что я, не самая великая фигуристка, но хорошего среднего уровня — входила в топ-30 мира, я бы никогда не смогла получать столько, сколько получают наши футболисты или хоккеисты. Да, у них старты через день, а у нас восемь в году. Но наши спортсмены точно не халявят», — сказала Скопцова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Она признала, что футболисты проводят больше времени на поле, чем фигуристы на льду — 90 минут против 3,5 минуты. Но в футболе можно делать ошибки, так как есть шанс их исправить, фигуристы же потеряют все.

«Фигурное катание не народный вид спорта, потому что его не понять. Танцы не понимают многие танцоры. В хоккее все понятно — гол, не гол. Такая, видимо, наша ноша — меньше получать».

Скопцова в паре с Кириллом Алешиным выиграла юниорский чемпионат мира и юниорский финал Гран-при в сезоне 2017/18. Они завершили карьеру в прошлом году из-за проблем со здоровьем.

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