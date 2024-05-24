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Российская фигуристка с ультра-си сменила спортивное гражданство

Источник:
Sibnet.ru
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Софья Самоделкина
Фото: © ФФККР

Российская фигуристка, вице-чемпионка России среди юниоров Софья Самоделкина перешла в сборную Казахстана. Спортсменка владеет прыжками ультра-си.

Федерация фигурного катания на коньках России разрешила 17-летней Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.

Самоделкина — победительница и призер этапов Гран-при России. Лучший результат на взрослом чемпионате России — четвертое место. На счету фигуристки также победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года, серебро первенства России среди юниоров 2022 года.

Спортсменка — девятая одиночница, исполнившая четверной прыжок, и пятнадцатая, исполнившая тройной аксель на международных соревнованиях. Она вторая женщина после Александры Трусовой, которая выполнила все четверные прыжки, кроме четверного акселя, на тренировках. Сейчас тренируется у Евгения Плющенко.

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