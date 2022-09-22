Американский журналист сообщил о результатах допинг‑пробы Б у Валиевой

Допинг-проба Б олимпийской чемпионки Пекина в команде Камилы Валиевой дала положительный результат, сообщил американский журналист Дэвид Лиз.

«Вчера я узнал, что проба Б положительная», — написал Лиз в блоге The Skating Lesson в Twitter.

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвали эту информацию ложью. Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе никак не отреагировали на сообщение.

РУСАДА завершило расследование дела Валиевой, теперь Слушания дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) должен провести слушания.

Спортивный агент Андрей Митьков заявил в телеграм-канале, что РУСАДА по результатам расследования «собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой» и даже есть «отягчающие обстоятельства».

Валиева в 15 лет вместе с командой выиграла золото Олимпиады в Пекине, но оказалось, что в ее пробе с чемпионата России в декабре 2021 года обнаружен запрещенный триметазидин. МОК не стал вручать медали по итогам командного турнира до завершения расследования дела фигуристки.

Пробы А и Б — это один и тот же материал, взятый у спортсмена. Соответственно, проба Б в 99 случаях из 100 повторяет результат пробы А.