Дочь главы ОКР бросила уехавшего в США саблиста

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова решила подать на развод с четырехкратным чемпионом мира среди юниоров Константином Лохановым, который уехал в США и не планирует возвращаться в Россию.

О разводе Поздняковой и Лоханова сообщил «Матч ТВ». По данным телеканала, Лоханов сейчас пытается получить рабочую визу в США и найти работу тренером. Позднякова отказалась покидать Россию и некоторое время пыталась уговорить мужа вернуться на родину.

Позднее эту информацию подтвердил отец спортсменки, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. «Воспитание и любовь к Родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов», — объяснил он.

Позднякова на Олимпийский играх-2020 в Токио выиграла золото в командном и личном первенствах. Лоханов там же выступил неудачно, завершив выступление на 1/16 финала. При этом он оставался одной из главных надежд сборной России в сабле.

Они поженились в сентябре 2020 года. После этого спортсменка объявила о паузе в карьере, чтобы «посвятить время семье».