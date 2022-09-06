НАВЕРХ

Дочь главы ОКР бросила уехавшего в США саблиста

Источник:
Sibnet.ru
346 0
Фото: © соцсети Софьи Поздняковой

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова решила подать на развод с четырехкратным чемпионом мира среди юниоров Константином Лохановым, который уехал в США и не планирует возвращаться в Россию.

О разводе Поздняковой и Лоханова сообщил «Матч ТВ». По данным телеканала, Лоханов сейчас пытается получить рабочую визу в США и найти работу тренером. Позднякова отказалась покидать Россию и некоторое время пыталась уговорить мужа вернуться на родину.

Позднее эту информацию подтвердил отец спортсменки, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. «Воспитание и любовь к Родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов», — объяснил он.

Позднякова на Олимпийский играх-2020 в Токио выиграла золото в командном и личном первенствах. Лоханов там же выступил неудачно, завершив выступление на 1/16 финала. При этом он оставался одной из главных надежд сборной России в сабле.

Они поженились в сентябре 2020 года. После этого спортсменка объявила о паузе в карьере, чтобы «посвятить время семье».

Еще по теме
Теннисистка Касаткина высказалась о возможной смене гражданства
Даниил Медведев вылетел с US Open
Украинка отказалась жать руку белоруске Азаренко на US Open
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
смотреть все
Спорт #Летние виды #Вокруг спорта
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Дочь главы ОКР бросила уехавшего в США саблиста
06.09.2022 10:48
info.sibnet.ru
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
30.08.2022 16:06
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
Девушка дня
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
Обсуждение (0)
Картина дня
Трех выживших с Ключевской сопки забрали
Путин пообещал дать трудовые гарантии добровольцам СВО
Байден высказался против признания России спонсором террористов
Новый бренд автомобилей появится в России
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
99
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
59
США помогли Украине с планированием контрнаступления
51
Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине
48
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС