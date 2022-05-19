Чешского хоккеиста выгнали из сборной из-за драки на ЧМ

Нападающий сборной Чехии Доминик Симон подрался с одним из партнеров по команде на чемпионате мира по хоккею в Финляндии, игрок отправлен домой.

«Он вынес со льда нервы и эмоции из личной жизни, когда пытался спровоцировать драку с товарищем по команде. Несмотря на то, что в этом не было ничего личного, к сожалению, произошел и физический контакт», — приводит iDNES.cz заявление семьи Симона.

Причиной такого поведения стал этот сложный для него сезон. Хоккеист согласился с тренерским штабом сборной Чехии покинуть чемпионат.

Симон принял участие в двух матчах турнира, очков он не набрал. Игрок выступает за клуб НХЛ «Анахайм».

ЧМ по хоккею — 2022 проходит в Финляндии, в нем из-за событий на Украине не принимают участие сборные России и Белоруссии. Сейчас идет групповой этап. После трех матчей Чехия занимает пятое место в турнирной таблице группы В.