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Чешского хоккеиста выгнали из сборной из-за драки на ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Доминика Симона

Нападающий сборной Чехии Доминик Симон подрался с одним из партнеров по команде на чемпионате мира по хоккею в Финляндии, игрок отправлен домой.

«Он вынес со льда нервы и эмоции из личной жизни, когда пытался спровоцировать драку с товарищем по команде. Несмотря на то, что в этом не было ничего личного, к сожалению, произошел и физический контакт», — приводит iDNES.cz заявление семьи Симона.

Причиной такого поведения стал этот сложный для него сезон. Хоккеист согласился с тренерским штабом сборной Чехии покинуть чемпионат. 

Симон принял участие в двух матчах турнира, очков он не набрал. Игрок выступает за клуб НХЛ «Анахайм».

ЧМ по хоккею — 2022 проходит в Финляндии, в нем из-за событий на Украине не принимают участие сборные России и Белоруссии. Сейчас идет групповой этап. После трех матчей Чехия занимает пятое место в турнирной таблице группы В.

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