НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Приложение для оптимизации Android оказалось с вирусом

Источник:
Sibnet.ru
334 0
Красный символ Android среди зеленых
Фото: © neotam / Pixabay License

Безобидное приложение для очистки оперативной памяти Fast Cleaner оказалось носителем банковского трояна Xenomorph. Вирус способен получать доступ к финансовым операциям пользователей и маскируется под приложения любого типа.

Xenomorph способен перехватывать сообщения из банков, захватывать аккаунты пользователя и даже самостоятельно проводить финансовые операции, сообщает компания ThreatFabric, занимающаяся исследованиями в сфере банковского мошенничества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕWhatsApp обновит интерфейс аудиозвонков

По данным компании, жертвами вируса уже стали клиенты 56 банковских сервисов. Заражение происходило через софт для оптимизации оперативной памяти смартфонов — приложение Fast Cleaner, имеющее более 50 тысяч загрузок в Google Play.

Помимо перехвата сообщений и проведения транзакций, Xenomorph способен накапливать данные аккаунтов и передавать их злоумышленникам. Специалисты ThreatFabric считают, что работа над ним еще незакончена и в будущем вирус сможет приобрести еще более коварные свойства.

Еще по теме
Менеджер загрузок появится в Telegram
Пользователям Xiaomi предложили бесплатную подписку YouTube Premium
Сброс настроек Windows вызвал проблему с удалением файлов
Заметки к паролям появились в браузере Chrome
смотреть все
Хайтек #Софт #Смартфоны
Как сделать
Нейросеть научили раскрашивать черно‑белые фото
26.02.22, 13:54
1232
0
Как отключить фоновые процессы в Windows 10 и ускорить компьютер
Отключение скрытых программ позволит повысить скорость работы компьютера и сэкономить заряд батареи ноутбука
19.02.22, 10:59
4485
0
Как сделать длинный скриншот на Android
Простой способ сделать длинный снимок экрана на смартфоне под управлением Android
18.02.22, 14:49
4233
0
Как создать группу вкладок в Chrome
Небольшая настройка, позволяющая навести порядок при большом количестве вкладок в браузере
18.02.22, 00:46
4759
0
Как создать дополнительный рабочий стол в Windows 10
Простой способ разгрузить интерфейс при работе над несколькими задачами
07.02.22, 18:05
6046
1
Как выбрать
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
19.02.22, 13:47
4309
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
7159
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
7510
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
7030
0
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
«Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+» — это тарифы-конструкторы, в которых можно комбинировать только реально необходимые цифровые услуги
16.12.21, 07:54
27574
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Травников озвучил судьбу ЛДС в случае отмены МЧМ по хоккею
Слезы, маски и ОМОН: новосибирцы вышли на антивоенный митинг
Новосибирцы вышли на площадь Ленина с лозунгами «Нет войне»
Роспотребнадзор дал советы по выбору свежих роз в магазине
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Disobedient

Смотрел вчера твоего гончаренко. Понял откуда ты информацию берешь. Вот только в чувствах своих разобраться...

pepelmetal

"Победа Украины" левачьё как всегда, в другой реальности живёт...

Dvorcin

Я вам только одно скажу деды и прадеды которые на войне погибли против фашистов ждать бы не стали столько...

Dvorcin

Надейся максимка надежда умирает последней.
Sibnet.Ru