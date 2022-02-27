Приложение для оптимизации Android оказалось с вирусом

Безобидное приложение для очистки оперативной памяти Fast Cleaner оказалось носителем банковского трояна Xenomorph. Вирус способен получать доступ к финансовым операциям пользователей и маскируется под приложения любого типа.

Xenomorph способен перехватывать сообщения из банков, захватывать аккаунты пользователя и даже самостоятельно проводить финансовые операции, сообщает компания ThreatFabric, занимающаяся исследованиями в сфере банковского мошенничества.

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По данным компании, жертвами вируса уже стали клиенты 56 банковских сервисов. Заражение происходило через софт для оптимизации оперативной памяти смартфонов — приложение Fast Cleaner, имеющее более 50 тысяч загрузок в Google Play.

Помимо перехвата сообщений и проведения транзакций, Xenomorph способен накапливать данные аккаунтов и передавать их злоумышленникам. Специалисты ThreatFabric считают, что работа над ним еще незакончена и в будущем вирус сможет приобрести еще более коварные свойства.