Измененный интерфейс голосовых звонков стал доступен в бета-версии WhatsApp. В обновленном дизайне у иконок пользователей появилась звуковая дорожка, демонстрирующая их голосовую активность в реальном времени.

Изменения коснулись одиночных и групповых звонков, сообщает портал WABetaInfo, обнаруживший нововведение. Помимо добавления звуковой дорожки к аватарке в мессенджере появилась возможность выбирать обои для интерфейса звонков.

С помощью отображения звуковых дорожек в групповых аудиовызовах пользователи смогут точно узнать, кто из участников беседы говорит, а кто, например, издает нежелательные шумы, мешающие разговору. Это позволит заблокировать звук от токсичного пользователя и повысит комфорт общения.

Новая версия интерфейса уже доступна для некоторых участников программы тестирования на iOS, в скором времени к испытанию приступят пользователи Android. Сроки полноценного развертывания пока неизвестны.