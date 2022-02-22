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WhatsApp обновит интерфейс аудиозвонков

Источник:
Sibnet.ru
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Измененный интерфейс голосовых звонков стал доступен в бета-версии WhatsApp. В обновленном дизайне у иконок пользователей появилась звуковая дорожка, демонстрирующая их голосовую активность в реальном времени.

Изменения коснулись одиночных и групповых звонков, сообщает портал WABetaInfo, обнаруживший нововведение. Помимо добавления звуковой дорожки к аватарке в мессенджере появилась возможность выбирать обои для интерфейса звонков.

Обновленный интерфейс голосовых вызовов в WhatsApp
Фото: © WABetaInfo.com

С помощью отображения звуковых дорожек в групповых аудиовызовах пользователи смогут точно узнать, кто из участников беседы говорит, а кто, например, издает нежелательные шумы, мешающие разговору. Это позволит заблокировать звук от токсичного пользователя и повысит комфорт общения.

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Новая версия интерфейса уже доступна для некоторых участников программы тестирования на iOS, в скором времени к испытанию приступят пользователи Android. Сроки полноценного развертывания пока неизвестны.

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Хайтек #Смартфоны #Соцсети #Софт
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Топ комментариев

karuto

Вот это поворот. За что скакали, панове?

Disobedient

Ура!!! Лучше поздно чем никогда. Радостно и грустно. Вспоминая сколько невинных жертв погибли за эти...

Sovik

И это всё? Это какая-то фигня, а не санкции. Как будто они туда инвестировали и товары поставляли.

Plaguer

Скорее всего выхода другого не было. Надеюсь это наци были.
Sibnet.Ru