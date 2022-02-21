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«ВКонтакте» защитит от телефонного спама

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» начнет предупреждать пользователей о нежелательных телефонных звонках, соответствующая функция появилась в мобильном приложении.

Сервис автоматического определения номера сверяет входящие вызовы с собственной базой организаций — она формируется на основе анализа большого количества данных о подозрительной телефонной активности и отзывах пользователей, сообщает блог соцсети.

«В режиме реального времени вся информация тщательно проверяется с использованием алгоритмов машинного обучения. Если алгоритм находит совпадение, приложение помечает звонок как спам или показывает название компании и сферу ее работы — например, доставка товаров», — отмечается в сообщении.

Новый сервис позиционируется, как защита от сетевых злоумышленников — он автоматически обрабатывает вызовы от мошенников, коллекторов и различных подозрительных организаций, которые обзванивают пользователей.

Точность определителя будет повышаться со временем — сервис предлагает пользователям поделиться обратной связью, если звонок оказался подозрительным. Кроме этого, база номеров будет сегментирована по регионам, чтобы в нее вошли телефоны местных компаний.

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Топ комментариев

BETEPAH86

Так помоги!!! Чего сидишь то?!??! Где твоя помощь как ИСТИННОГО омериганца братской Украине????

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

Удавиков

если быть честным, с такой игрой в турнире оказаться в финале это уже успех

pepelmetal

Да он и не уезжал) у него денег нет
Sibnet.Ru