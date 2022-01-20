НАВЕРХ

Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал

Источник:
Sibnet.ru
369 0
Фото: © instagram.com/yusufyazici

Презентационный ролик о новичке ЦСКА, турецком футболисте Юсуфе Языджи, в котором игрока заманили в Россию «Наташами», вызвал скандал в социальных сетях. Клуб удалил видео и принес извинения.

В ролике показывали переписку руководства клуба и Языджи, по сюжету футболист много часов не отвечает на предложение команды о контракте, но как только ему пишут: «Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ» — Языджи «отвечает», что будет в течение пяти минут.

Этот ролик вызвал бурю негативных комментариев в аккаунтах ЦСКА в Twitter и Instagram, после чего был удален. Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление, согласно которому всю вину за выпуск ролика на себя взяла главный редактор «ЦСКА ТВ» Катерина Кирильчева. Также она принесла свои извинения.

«Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на нее обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ», — высказала РБК отличное от многих мнение олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды из французского «Лилля» сроком до конца сезона с опцией выкупа трансфера. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Еще по теме
Футбольный клуб Басты оштрафовали за долги по зарплате
Левандовски снова стал лучшим футболистом по версии ФИФА
Федор Смолов вернулся в «Динамо»
Кокорина объявили «Посмешищем года»
смотреть все
Спорт #Футбол #Вокруг спорта
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
info.sibnet.ru
Дело оскорбившей полицейских чемпионки по плаванию дошло до суда
28.12.2021 12:04
info.sibnet.ru
Чемпионка мира Симонова заявила об увольнении после скандала с масками
24.12.2021 16:42
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Генсек НАТО предложил России переговоры
31
Токио назвал Южные Курилы частью Японии
26
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде
23
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
22
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Sibnet.Ru