Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал

Презентационный ролик о новичке ЦСКА, турецком футболисте Юсуфе Языджи, в котором игрока заманили в Россию «Наташами», вызвал скандал в социальных сетях. Клуб удалил видео и принес извинения.

В ролике показывали переписку руководства клуба и Языджи, по сюжету футболист много часов не отвечает на предложение команды о контракте, но как только ему пишут: «Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ» — Языджи «отвечает», что будет в течение пяти минут.

Этот ролик вызвал бурю негативных комментариев в аккаунтах ЦСКА в Twitter и Instagram, после чего был удален. Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление, согласно которому всю вину за выпуск ролика на себя взяла главный редактор «ЦСКА ТВ» Катерина Кирильчева. Также она принесла свои извинения.

«Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на нее обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ», — высказала РБК отличное от многих мнение олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды из французского «Лилля» сроком до конца сезона с опцией выкупа трансфера. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов евро.