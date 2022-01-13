Федор Смолов вернулся в «Динамо»

Нападающий Федор Смолов перешел из московского «Локомотива» в столичное «Динамо», сообщается на сайте «бело-голубых».

Контракт Смолова рассчитан на полтора года с возможностью продления еще на один сезон. 31-летний игрок уже отправился с командой на тренировочный сбор в Катаре.

Форвард будет играть под 40-м номером, под которым выступал в клубе на протяжении трех сезонов.

По данным «Чемпионата», Смолов будет получать в «Динамо» около 2 миллионов евро в год, его зарплата в «Локомотиве» составляла 3,1 миллиона евро в год.

Смолов выступал за «Динамо» с 2006 по 2015 год, при этом несколько раз уходил в аренду — в голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал». Также играл за «Краснодар», «Локомотив» и провел полгода в аренде в испанской «Сельте». В текущем сезоне Смолов провел 15 матчей в рамках чемпионата России, где забил семь голов.