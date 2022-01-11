КХЛ приняла решение по завершению регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига была вынуждена пересмотреть варианты проведения регулярного чемпионата из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Принято решение о его полноценном завершении.
В январе в клубах Лиги у 97 хоккеистов зафиксированы положительные ПЦР-тесты. Это участники клубов «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Динамо» Рига и «Торпедо». Матчи с участием этих команд перенесут.
КХЛ рассмотрела несколько вариантов завершения регулярного чемпионата. Среди них сокращение количества матчей, проведение плей-ин для команд, имеющих шансы на попадание в плей-офф. В итоге было решено остановиться на полноценном завершении регулярного чемпионата.
«КХЛ предложила клубам изменить схему проведения плей-офф, освободив дни для проведения отмененных матчей регулярного чемпионата. В то же время Лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов», — говорится в заявлении КХЛ.
В случае, если клубам удастся сыграть большую часть матчей во время олимпийского перерыва, КХЛ рассмотрит возможность сохранения полноценного плей-офф.
Окончательное решение и календарь отмененных матчей будут утверждены после 23 января, когда в чемпионате КХЛ начнется олимпийская пауза.
DisobedientПеремога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...
vitsabitovВан ден Хевель то ли жаба давит, то ли его федерация заказала.
ForYouTubeНу не умеют остальные страны делать грузовики для плохих дорог, хоть тресни, а у нас они были ещё со...
DimankКак они любят выступать и быть экспертами во всём