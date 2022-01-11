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КХЛ приняла решение по завершению регулярного чемпионата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Континентальная хоккейная лига была вынуждена пересмотреть варианты проведения регулярного чемпионата из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Принято решение о его полноценном завершении.

В январе в клубах Лиги у 97 хоккеистов зафиксированы положительные ПЦР-тесты. Это участники клубов «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Динамо» Рига и «Торпедо». Матчи с участием этих команд перенесут.

КХЛ рассмотрела несколько вариантов завершения регулярного чемпионата. Среди них сокращение количества матчей, проведение плей-ин для команд, имеющих шансы на попадание в плей-офф. В итоге было решено остановиться на полноценном завершении регулярного чемпионата.

«КХЛ предложила клубам изменить схему проведения плей-офф, освободив дни для проведения отмененных матчей регулярного чемпионата. В то же время Лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов», — говорится в заявлении КХЛ.

В случае, если клубам удастся сыграть большую часть матчей во время олимпийского перерыва, КХЛ рассмотрит возможность сохранения полноценного плей-офф.

Окончательное решение и календарь отмененных матчей будут утверждены после 23 января, когда в чемпионате КХЛ начнется олимпийская пауза.

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