Голландский гонщик обвинил «КАМАЗ‑мастер» в жульничестве

Гонщик из Нидерландов Маурик ван ден Хевель обвинил российскую команду «КАМАЗ-мастер» в жульничестве во время ралли «Дакар».

«Русские жульничают. У них в машине есть оборудование, которое дает предварительную информацию о путевых точках на спецучастках», — сказал ван ден Хевель телеканалу Omroep Brabant.

Гонщик привел в пример эпизод, когда экипаж Андрея Каргинова обогнал его грузовик и повернул налево, хотя в дорожной книге было сказано повернуть направо, и в итоге получил преимущество.

На обвинения ответил глава пресс-службы «КАМАЗ-мастера» Эрик Хайруллин. «Заявления ван ден Хевеля неверны. Нет никакой возможности, чтобы у нас было больше информации. Просто наши грузовики быстрее. Мы были бы рады большей конкуренции: это было бы хорошо для спорта, а нам было бы веселее», — цитирует его «Чемпионат».

Ван ден Хевель сошел с дистанции ралли «Дакар», разбив грузовик на седьмом этапе. После восьми этапов в общем зачете грузовиков три первых места занимают экипажи «КАМАЗ-мастера». Гонка завершится 14 января.