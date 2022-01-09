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Хоккейной «Сибири» осталось шесть побед до гарантированного плей‑офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

ХК «Сибирь» проведет первую выездную игру в 2022 году, новосибирцы в воскресенье, 9 января, сыграют с хабаровским «Амуром». Итог игры будет влиять на выход команд в плей-офф в большем степени, чем другие матчи.

До завершения регулярного чемпионата КХЛ командам осталось провести в среднем по 10-12 матчей. Главными конкурентами «Сибири» по выходу в плей-офф сейчас остаются «Автомобилист» и «Амур».

«Сибирь» пока на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, у команды 46 отыгранных матчей и 53 очка. У «Амура» 48 игр за плечами и 45 очков.

Если предположить, что все оставшиеся игры с хабаровчанами будут побеждать в основное время, то команда сможет набрать максимум 14 очков. Этого хватит, чтобы обойти новосибирцев, при условии, что «Сибирь» до конца регулярки не наберет очков. Такой же рассчет с «Автомобилистом».

В обоих случаях «Сибири» нужно набрать еще максимум 12 очков, чтобы обеспечить себе гарантированный выход в плей-офф. При шести победах команды в основное время выбить новосибирцев из заветной «восьмерки» Восточной конференции уже не получится.

С «Амуром» хоккеистам «Сибири» предстоит в этом сезоне встретиться впервые. В январе их ждут три противосияния, и еще одно в марте. В предсезонке «Сибирь» разгромила хабаровчан со счетом 0:8.

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Что тут объяснять весь лес везут за бугор а народу валежник!
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