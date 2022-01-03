Фигуристка Медведева на разных языках спела про Олимпиаду

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева исполнила песню, посвященную Олимпийским играм 2022 года в Пекине — ролик опубликован на YouTube китайского телеканала CGTN.

Медведева спела песню «Вместе ради общего будущего» на русском и английском языках. В видео 22-летняя фигуристка вместе с детьми скользит по катку на ВДНХ в Москве на фоне цифр 2022.

Медведева — официальный посол российской команды на Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

На Олимпиаде — 2018 Медведева стала серебряным призером в женском одиночном катании и в командных соревнованиях. Помимо двух титулов чемпионки мира (2016, 2017), на ее счету по две победы в финалах Гран-при, на чемпионатах Европы и России и бронзовая медаль мирового первенства 2019 года.

Фигуристка не участвует в соревнованиях второй сезон. В одном из интервью она признавалась, что из-за травмы не может исполнять большинство прыжков.