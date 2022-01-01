Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в большинстве

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в большинстве.

Форвард оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз», который прошел в ночь на 1 января. Первую шайбу Овечкин забросил в численном преимуществе, этот гол стал для него 275-м в большинстве.

По данному показателю Овечкин стал единоличным рекордсменом лиги, обойдя канадского хоккеиста Дэйва Андрейчука. Всего на счету российского нападающего 754 шайбы за карьеру в НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов Лиги.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 36-летнего форварда стало 50 (24+26) очков в 33 матчах.