Кокорин и Миранчук стали дешевле

Российские футболисты Александр Кокорин и Алексей Миранчук, выступающие в итальянской серии А, потеряли в трансферной стоимости.

Форвард «Фиорентины» Кокорин с июня подешевел на 1,5 миллиона евро. Теперь его стоимость оценивается в 2 миллиона евро, оценил Transfermarkt.de.

Полузащитника «Аталанты» Миранчука в октябре оценивали в 13,5 миллиона евро. Теперь эта цифра меньше на 2,5 миллиона.

Миранчук в этом сезоне провел за клуб из Бергамо 12 матчей во всех турнирах. 26-летний россиянин забил один мяч и сделал две голевые передачи.

На счету 30-летнего Кокорина пять матчей за «Фиорентину» в этом сезоне. Российский форвард не отметился результативными действиями. «Аталанта» находится на четвертом месте в чемпионате Италии. «Фиалки» занимают седьмую строчку.