НХЛ перенесла дату возобновления чемпионата

Национальная хоккейная лига объявила, что после рождественского перерыва матчи регулярного чемпионата начнутся не ранее 28 декабря, соответствующая информация опубликована на сайте НХЛ.

Первоначально планировалось возобновить сезон 27 декабря, однако в связи с тем, что лига должна проанализировать результаты полномасштабного тестирования и оценить готовность клубов к играм, было принято решение перенести намеченную дату.

Предполагается, что в воскресенье лига сообщит всю информацию о планах возобновления регулярного чемпионата. При этом команды возобновят тренировки 26 декабря, так как 27 декабря должно было пройти 14 матчей регулярного чемпионата.

Более 50 матчей НХЛ были перенесены из-за вспышек коронавирусной инфекции. Чемпионат был приостановлен до католического Рождества. Также НХЛ 22 декабря официально объявила, что игроки лиги из-за массовых переносов в условиях пандемии не примут участия в Олимпийских играх.