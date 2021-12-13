Слуцкий объяснил ситуацию с Карпиным и Дзюбой

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий объяснил отказ действующего наставника команды Валерия Карпина вызвать нападающего Артема Дзюбу в сборную.

«Если он (Карпин) видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы, то он делает все правильно. Если Артем как модель может использоваться в каких-то схемах, то тут мы уже не можем говорить, правильно или неправильно. Это просто факт», — заявил Слуцкий в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

Тренер назвал Дзюбу человеком, которому «можно доверить поднять упавшее знамя». «Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать», — добавил экс-наставник команды.

Карпин, возглавивший сборную летом после неудачного выступления России на Евро-2020, не вызывал Дзюбу на сентябрьские матчи отбора на Чемпионат мира — 2022. Затем футболист сам отказался от октябрьских матчей, объяснив это недостатком формы.

Дзюбы не было в расширенном составе сборной на заключительные матчи против Кипра и Хорватии. Карпин на пресс-конференции отметил, что не намерен больше отвечать на вопросы о невызове в команду Дзюбы.