Слуцкий объяснил ситуацию с Карпиным и Дзюбой

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий объяснил отказ действующего наставника команды Валерия Карпина вызвать нападающего Артема Дзюбу в сборную.
«Если он (Карпин) видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы, то он делает все правильно. Если Артем как модель может использоваться в каких-то схемах, то тут мы уже не можем говорить, правильно или неправильно. Это просто факт», — заявил Слуцкий в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.
Тренер назвал Дзюбу человеком, которому «можно доверить поднять упавшее знамя». «Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать», — добавил экс-наставник команды.
Карпин, возглавивший сборную летом после неудачного выступления России на Евро-2020, не вызывал Дзюбу на сентябрьские матчи отбора на Чемпионат мира — 2022. Затем футболист сам отказался от октябрьских матчей, объяснив это недостатком формы.
Дзюбы не было в расширенном составе сборной на заключительные матчи против Кипра и Хорватии. Карпин на пресс-конференции отметил, что не намерен больше отвечать на вопросы о невызове в команду Дзюбы.
Nik3316ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...
Nik3316у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...
DisobedientКонсулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))
-Керя-Оборудование в двадцать раз окупилось воздух продают. Причина роста цен - денег не может быть много ещё...