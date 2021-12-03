Российский лыжник рассказал о пользе вторых трусов

Российский лыжник Артем Мальцев поделился секретом, который помогает хорошо выступить в морозы — все дело в трусах.
«Моя фишка в мороз — это вторые трусы», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».
Он пояснил, что в холодную погоду надевает термобелье и трусы сверху, а также теплые носки. По словам лыжника, эти носки хоть и протертые, зато счастливые.
Спортсмен добавил, что иногда приходится бегать в двух комплектах термобелья. «В двух трусах нормально, а если два комплекта термобелья, то это уже тяжеловато», — отметил он.
Мальцев — серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете.
correctorВот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!
pepelmetalДа, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!
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