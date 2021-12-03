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Российский лыжник рассказал о пользе вторых трусов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sandro Halank, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Российский лыжник Артем Мальцев поделился секретом, который помогает хорошо выступить в морозы — все дело в трусах.

«Моя фишка в мороз — это вторые трусы», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Он пояснил, что в холодную погоду надевает термобелье и трусы сверху, а также теплые носки. По словам лыжника, эти носки хоть и протертые, зато счастливые.

Спортсмен добавил, что иногда приходится бегать в двух комплектах термобелья. «В двух трусах нормально, а если два комплекта термобелья, то это уже тяжеловато», — отметил он.

Мальцев — серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете.

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corrector

Вот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!

pepelmetal

Да, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!

west_nik

Ох Европушка, давно тебя не втравливали в получение люлей... Видимо время пришло. Первые, особо одарённые...

лачинов

Выгодополучателей все эти страшилки не трогают. И пока так будет ничего не изменится. Наймут новых директоров...
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