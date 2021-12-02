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Олимпийская чемпионка ушла из спорта ради карьеры в Кремле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Unknown (RIA Novosti) / CC BY 4.0

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич объявила о завершении спортивной карьеры, она продолжит работу в администрации президента.

«Я возвращаюсь к работе в администрацию президента после Нового года. У меня есть время декрета, но хочу выйти раньше, чем он заканчивается», — сказала Пацкевич в интервью «Матч ТВ».

Она отметила, что никогда не интересовалась тренерской карьерой, но, возможно попробует себя как постановщик, но только в качестве хобби.

Пацкевич 33 года, она работает в управлении по общественным проектам администрации президента. Также учится во ВГИК на режиссера.

Синхронистка — трехкратная олимпийская чемпионка (2012, 2016 и 2020), 13-кратная чемпионка мира и 4-кратная чемпионка Европы.

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