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Алина Кабаева получила спортивный «Оскар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Официальный сайт Алины Кабаевой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева получила награду Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021, сообщается на сайте организации.

Кабаева получила одну из самых престижных премий — «Венок почета» — за значительную роль в популяризации спорта, за продвижение культурных и этических ценностей, в том числе за фестиваль гимнастики «Алина». Награда является аналогом «Оскара» в мире спортивного кино и телевидения.

Принимая награду, Кабаева отметила, что выигрывать престижные соревнования стремится каждый спортсмен, но затем у них возникает другая обязанность.

«Мы должны использовать наши знание, опыт, популярность, любые возможности для того, чтобы приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. И в этом видим свою задачу я и вся моя команда», — цитируют «Известия» речь Кабаевой на вручении.

Sport Movies & TV проходит в 39-й раз. За всю историю фестиваля обладателями наград были многие выдающиеся спортсмены планеты, в том числе двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, олимпийский чемпион прыгун с шестом Сергей Бубка, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Кабаева является многократной чемпионкой Европы и мира, двукратной абсолютной чемпионкой мира и победительницей Олимпиады 2004 года в Афинах. Она завершила спортивную карьеру в 2007 году. Фестиваль «Алина» — проект Благотворительного фонда Алины Кабаевой. Фонд проводит фестивали детско-юношеского спорта ежегодно с 2009 года.

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