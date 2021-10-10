«Локомотив» объявил нового главного тренера клуба

Футбольный «Локомотив» достиг договоренности с немецким тренером Маркусом Гисдолем, сообщается на сайте клуба.

Гисдоль в начале своей тренерской карьеры участвовал в развитии молодежных команд, тренировал юниорскую команду «Штутгарта» и «Хоффенхайм-2». Под его руководством вторая команда «Хоффенхайма» стала победителем пятого дивизиона немецкого футбола.

Он также работал главным тренером основной команды «Хоффенхайма» и ассистентом главного тренера «Шальке». С 2016 по 2018 год он возглавлял «Гамбург», а с 2018-го по апрель 2021-го — «Кельн».

«Локомотив» 5 октября объявил о расторжении контракта с сербом Марко Николичем по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.

«Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 17 очков после десяти матчей. В Лиге Европы московский клуб на последнем месте в группе E с единственным очком в двух встречах.