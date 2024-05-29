«Локомотив» расстался с Артемом Дзюбой

Футбольный клуб «Локомотив» не стал продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой, сообщила пресс-служба клуба.

«Артем Дзюба покидает "Локомотив"», — говорится в сообщении.

Нападающий пришел в клуб в феврале 2023 года. За полтора сезона он провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Помимо этого обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Дзюба ушел из команды на правах свободного агента. Агент игрока последние месяцы обвинял «Локомотив» в том, что Дзюбу не выпускали на поле и не давали ему шанса проявить себя.