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«Локомотив» расстался с Артемом Дзюбой

Источник:
Sibnet.ru
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Артем Дзюба
Фото: © телеграм-канал Артема Дзюбы

Футбольный клуб «Локомотив» не стал продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой, сообщила пресс-служба клуба.

«Артем Дзюба покидает "Локомотив"», — говорится в сообщении.

Нападающий пришел в клуб в феврале 2023 года. За полтора сезона он провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Помимо этого обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Дзюба ушел из команды на правах свободного агента. Агент игрока последние месяцы обвинял «Локомотив» в том, что Дзюбу не выпускали на поле и не давали ему шанса проявить себя.

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