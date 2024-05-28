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Медведев заявил о скором установлении отношений с талибами

Источник:
ТАСС
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Россия близка к установлению полноформатных отношений пришедшими к власти в Афганистане талибами (движение «Талибан» запрещено в России), заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

МИД и Минюст ранее доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций.

«Двадцать лет — это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов. В начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе», — сказал ТАСС Медведев.

По его словам, «власти современного Афганистана пытаются вести конструктивный диалог». «Насколько искренне? Поживем — увидим», — отметил зампред Совбеза Медведев.

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