Победу «Зенита» в чемпионате России назвали везением

«Динамо» вряд ли сможет в ближайшее десять лет претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил бывший тренер московского «Динамо» и «Спартака» Валерий Гладилин.

«"Динамо" упустило победу в чемпионате, а "Зениту" повезло обыграть "Ростов", очень повезло. Победный гол Артура — на 100% вратарский, это просто грубейшая ошибка, без нее это была ничейная игра, "Ростов" не заслуживал поражения. Но в футболе такое случается», — цитирует «Газета.ру» Гладилина.

По его словам, «Динамо» и потеряло золотые медали, которые буквально лежали перед ними. «Их осталось только забрать. Теперь может еще лет десять такого шанса не будет», — заявил эксперт.

В заключительном матче сезона-2023/24 «Зенит», которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч.