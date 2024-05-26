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Победу «Зенита» в чемпионате России назвали везением

Источник:
Sibnet.ru
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«Динамо» вряд ли сможет в ближайшее десять лет претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил бывший тренер московского «Динамо» и «Спартака» Валерий Гладилин.

«"Динамо" упустило победу в чемпионате, а "Зениту" повезло обыграть "Ростов", очень повезло. Победный гол Артура — на 100% вратарский, это просто грубейшая ошибка, без нее это была ничейная игра, "Ростов" не заслуживал поражения. Но в футболе такое случается», — цитирует «Газета.ру» Гладилина.

По его словам, «Динамо» и потеряло золотые медали, которые буквально лежали перед ними. «Их осталось только забрать. Теперь может еще лет десять такого шанса не будет», — заявил эксперт.

В заключительном матче сезона-2023/24 «Зенит», которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч.

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Топ комментариев

ld_andrey

Ему задают один и тот же вопрос, он даёт один и тот же ответ. Не выдавай желаемое за действительное.

Asd10

Да ни о чём это, расслабься. Зеленский и хозяева его откажутся, и всё продолжит идти по пути предначертаному....

scorpion_ss_

Они забыли сказать что буи собственно наши и мы их выставляем в интересах обеих сторон, половину убрали,...

velam

ЦИПсята даже не удасужились внимательно почитать новость, а уже извергли свою чуш в комментариях.