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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МИД Польши допустил отправку войск на Украину

Источник:
РИА Новости
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил отправку польских войск на Украину.

«Мы не должны исключать никакую возможность», — приводит РИА Новости заявление Сикорского, сделанное им в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Европейские политики в последнее время все чаще говорят о прямом участии в украинском конфликте. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта. По его словам, «многие страны» согласны с таким подходом Парижа.

По данным немецкого журнала Spiegel, страны Прибалтики и Польша «предупредили» Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной такую риторику. НАТО заигрывается, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз, отметил он.

Тема: Военная операция на Украине
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