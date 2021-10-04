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Футболистка порассуждала о связи больших зарплат и результатов сборной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/shevikkk

Отсутствие высоких результатов сборной России по футболу и российских клубов может быть связано с высокими зарплатами игроков, считает капитан женской сборной России по пляжному футболу Анастасия Горшкова.

«Возможно, дело действительно в деньгах. Например, мы в пляжном футболе играем бесплатно, а значит, мы повернуты на футболе. Мы берем отпуск за свой счет, чтобы куда-то съездить, просим кого-то подменить нас на работе. Мы работаем над собой постоянно — это отражается на поле», — сказала Горшкова в интервью Газете.ru.

По ее мнению, в большом футболе «люди получают деньги просто за то, что вышли на газон», и можно «год поиграть в Премьер-лиге, обеспечить себе всю жизнь и больше не работать». Футболистка считает, что должен быть потолок зарплат у молодых парней, которые попадают в Премьер-лигу.

«Если парень в 17 лет получает миллионы, то очень тяжело сохранять мотивацию. Это должен быть фанатик, каких очень мало. Как, например, Александр Головин или Алексей Миранчук, которые не сбавляют оборотов», — отметила Горшкова.

Женская сборная России по пляжному футболу со счетом 8:2 победила команду Англии в финале группового этапа Суперфинала Евролиги. Турнир прошел в Португалии.

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fenimor

раньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины

Uynachalnica

Орден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...

Иркут 69

Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?

west_nik

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