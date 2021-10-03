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Россиянин впервые стал чемпионом мира по спидвею

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Российский спортсмен Артем Лагута стал победителем общего зачета чемпионата мира по спидвею.

Соревнования состояли из 11 этапов, последние два из них прошли в польском городе Торунь. 30-летний Лагута стал победителем первого этапа, который состоялся 1 октября, а на заключительном занял четвертое место.

Всего Лагута выиграл пять этапов в сезоне, в том числе один в Тольятти, дважды занял второе место и один раз — третье. Другой россиянин — Эмиль Сайфутдинов — занял третье место в общем зачете чемпионата мира, рассказали ТАСС в российской команде. Вторым стал поляк Бартош Змарзлик.

Спидвей является одним из видов мотоциклетного спорта. Спортсмены выявляют сильнейшего на трассе, представляющей собой овал длиной от 260 до 400 метров. Первый чемпионат мира по спидвею прошел в 1936 году. Россияне ранее ни разу не выигрывали мировые первенства. Сайфутдинов также занимал третье место в 2009 и 2019 годах.

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