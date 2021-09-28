Жамнов стал главным тренером сборной России по хоккею

Хоккеист, генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов назначен главным тренером национальной сборной России по хоккею, сообщается на сайте ФХР.

Кандидатуру Жамнова согласовал специально созванный экспертный совет из авторитетных представителей хоккея. Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

«Он (Жамнов) умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги», — прокомментировал глава ФХР Владислав Третьяк.

«Такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться. Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна — это не участие, а только победа», — цитирует Жамнова РИА Новости.

Жамнов во время игровой карьеры выступал за «Динамо» и «Витязь», а также клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз». В составе сборной России выигрывал золото Олимпиады в Альбервиле, серебро в Нагано и бронзу в Солт-Лейк-Сити, а также бронзу ЧМ-1991.