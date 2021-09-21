Дзюба отказался от приглашения Карпина в сборную

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба отказался приезжать в расположение сборной России для подготовки к октябрьским матчам в рамках отбора на ЧМ-2022.

Футболист заявил об этом в эфире телеканала «Матч-ТВ». При этом он подчеркнул, что не собирается приостанавливать карьеру в сборной, а решение принял по причине того, что пока не набрал оптимальную форму.

«Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца», — сказал он.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин включил нападающего в расширенный список кандидатов в национальную команду. На первые три игры сборной под своим руководством Карпин Дзюбу не вызывал.

Сборная России 8 октября примет в Казани сборную Словакии, а 11 октября сыграет со Словенией в Мариборе.