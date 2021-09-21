НАВЕРХ

Дзюба отказался от приглашения Карпина в сборную

Источник:
РИА Новости
222 0
Фото: © «Российский футбольный союз»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба отказался приезжать в расположение сборной России для подготовки к октябрьским матчам в рамках отбора на ЧМ-2022.

Футболист заявил об этом в эфире телеканала «Матч-ТВ». При этом он подчеркнул, что не собирается приостанавливать карьеру в сборной, а решение принял по причине того, что пока не набрал оптимальную форму.

«Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца», — сказал он.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин включил нападающего в расширенный список кандидатов в национальную команду. На первые три игры сборной под своим руководством Карпин Дзюбу не вызывал.

Сборная России 8 октября примет в Казани сборную Словакии, а 11 октября сыграет со Словенией в Мариборе.

Еще по теме
Дзюба попал в состав сборной России
Английская Премьер-лига: результаты интересных матчей четвертого тура
Составлен список самых подорожавших футболистов чемпионата России
Роналду ударом мяча сбил девушку с ног
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Софья Великая рассказала о судьбе подаренных «олимпийских» авто
20.09.2021 13:13
info.sibnet.ru
Советская шахматистка потребовала $5 млн от авторов «Хода королевы»
17.09.2021 16:48
info.sibnet.ru
Жена Шумахера раскрыла потраченную на его лечение сумму
17.09.2021 10:53
info.sibnet.ru
Российские олимпийцы начали продавать подаренные BMW
16.09.2021 17:37
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

Uynachalnica

Ну что, поддержу Сергея! Сказки про атаки, это для каруты и москиты!

Uynachalnica

Смотрю, опыта тебе не занимать! Только советы твои тщетны, госпиталь ветеранов в ковидный переделали!...

Иркут 69

Это подрыв путинской стабильности и почти экстремизм по нынешним временам... ☺️В баян про высокую явку...
Sibnet.Ru