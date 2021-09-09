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Математик доказал исключительность Роналду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/cristiano

Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для вычисления самого безупречного футболиста в истории, и им оказался Криштиану Роналду.

Ученый рассмотрел игроков, выигрывавших как минимум дважды приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч», по нескольким признакам: национальные и международные призы, забитые мячи за клубы и сборные, процент от общего числа проголосовавших в номинации на «Золотой мяч», а также личные рекорды, пишет газета Daily Mail.

Больше всего очков — 537 — набрал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, став лучшим футболистом в истории.

Далее в списке располагается форвард ПСЖ Лионель Месси, набравший 503 очка. Третье место занял бразилец Пеле с 459 очками. В шорт-лист математика также вошли Марадона, Марко ван Бастен, Йохан Кройфф, Пушкаш, Ди Стефано, Роналдо и Мишель Платини.

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