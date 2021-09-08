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Сборная России победила Мальту в отборочном матче к ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России обыграла команду Мальты в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со счетом 2:0, третий гол не засчитали арбитры.

На десятой минуте отличился нападающий Федор Смолов, ставший капитаном команды в этом матче. Это первый гол футболиста за сборную России за последние два года.

На 84-й минуте преимущество россиян увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти. В добавленное ко второму тайму время защитник «Ростова» Максим Осипенко пробил по воротам Мальты после углового. Защитник мальтийцев вынес мяч из ворот. Но судья после изучения эпизода все равно не засчитал мяч.

В параллельных матчах хорваты разгромили словенцев со счетом 3:0, а сборная Словакии победила команду Кипра — 2:0. После шести туров отбора в активе российской команды 13 очков, она идет на втором месте в группе H, уступая хорватам по дополнительным показателям.

«Задачу минимум мы выполнили. Трудности есть, понятно, что хочется лучше, но есть, что есть. С тем временем, что было у ребят для подготовки к играм, результат не самый плохой», — оценил результаты сентябрьских матчей главный тренер сборной Валерий Карпин.

Следующим соперником сборной России станут словаки. Матч пройдет 8 октября в Казани.

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