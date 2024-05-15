Минообороны России сообщило о взятии Работино

Группировка «Днепр» полностью освободила населенный пункт Работино Запорожской области, говорится в сообщении Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области», — сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, противник потерял до 25 военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубицу М777 производства США.

Вооруженные силы Украины в ходе провалившегося контранаступления летом 2023 года в течение трех месяцев бились за Работино. И его взятие ценой огромных Киев посчитал большой победой. Дальше ВСУ тогда пройти не удалось.