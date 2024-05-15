Путин заявил о наивысшем уровне российско‑китайских отношений

Стратегическое партнерство России и Китая находится на беспрецедентно высоком уровне, заявил российский президент Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа», данному в преддверии визита в КНР.

«Современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие — осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран»,— сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

По его словам, отношения двух стран базируются на широком совпадении коренных национальных интересов и глубоком взаимном доверии. Именно поэтому, как указал президент, он и выбрал Китай в качестве первой страны, которую посетит после инаугурации.

Путин напомнил, что в начале октября Россия и Китай будут отмечать 75-летие установления дипломатических отношений. За это время, по словам Владимира Путина, двумя странами был пройден «большой и временами непростой» путь.

«Нами в полной мере учтен исторический опыт наших отношений на разных этапах их развития. Сегодня мы понимаем, насколько мощный импульс всестороннему стремительному развитию дает сопряжение взаимодополняющих преимуществ»,— объяснил он.

Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибудет в Китай с государственным визитом 16 мая.