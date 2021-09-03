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Новый ЛДС в Новосибирске украсят витражами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Монтаж уникальных витражей начался на стройке новой ледовой арены в Новосибирске, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Строители ЛДС приступили к установке витражей на основной арене, на двух малых аренах витражные системы уже смонтированы. Всего предстоит обустроить более 11 тысяч квадратных метров витражей.

Сейчас устанавливается алюминиевый каркас конструкции, затем будут монтироваться стеклопакеты, в которых использован стемалит – специальное термически закаленное стекло, которое обеспечит надежность конструкции. Стекла будут разных оттенков.

В это же время на объекте завершают монтаж ферм-покрытий кровли здания, продолжается укладка профлиста основания крыши, выполняются работы по системам вентиляции, водоснабжения и канализации, наружного водопровода.

Новый ЛДС строят на левом берегу Оби недалеко от остановки «Горской» к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

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Спорт #Спортобъекты #Хоккей
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