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Красноярский силач отбуксировал самолет Boeing 737

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/kja.aero

Красноярский атлет Иннокентий Веселов установил рекорд России по трек-пулу, за 45 секунд отбуксировав самолет Boeing 737-800 на 17 метров, сообщает пресс-служба Федерации силового экстрима России.

Для рекорда силач использовал специальную упряжь и трос, с их помощью ему удалось сдвинуть и протащить воздушное судно весом более 65 тонн. После завершения мероприятия Веселов получил соответствующий сертификат.

Красноярец рассказал, что много тренировался, буксируя личный автомобиль, поставленный на ручной тормоз. При этом перед установлением рекорда с самолетом у него была одна пробная попытка.

«Существует международная практика, где многие мировые атлеты буксировали самолеты разного веса на разную дистанцию. Нам кажется, что это был самый тяжелый самолет, поэтому мы сейчас просто проведем статистику — и, может быть, позже признаем это мировым рекордом», — сказал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Трек-пул — разновидность силового экстрима, в котором спортсмен двигает при помощи мускулов крупногабаритные виды транспорта. Предыдущий рекорд установили в июне в Сургуте. Тогда атлет сдвинул Boeing 737-500 на 15 метров за 39 секунд.

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sergey-59

Вот и метод увеличить продолжительность жизни в России, резать яйца в обязательном порядке!

nicollaich

Ждём от учёных личного примера.

corrector

Ну как обошлась - обошлась мос бюджету , да ушла в карманы частных лиц, имена которых известны..

scaur

Да уж, на любовь Украины к Крыму мы уже насмотрелись, да и крымчане тоже.
Sibnet.Ru