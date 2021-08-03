Борец принес сборной России очередное золото Олимпиады

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 97 килограммов. В финале россиянин победил представителя Армении Артура Алексаняна.

По ходу турнира Евлоев победил грузина Георгия Мелию, венгра Алекса Секе и поляка Тадеуша Михалика. Его соперник по финалу — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро и бронзовый призер Лондона.

28-летний Евлоев является двукратным чемпионом мира и Европы. В его активе также серебряная медаль мирового первенства. Олимпийская медаль стала для российского борца первой в спортивной карьере.

Россияне вернулись на пятое место в неофициальном командном зачете Игр, у них 13 золотых, 21 серебряная, 18 бронзовых наград. Лидируют китайцы (32–20–16), на втором месте американцы (22–27–19), на третьем — японцы (19–6–11), на четвертом — австралийцы (14–4–15).