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Борец принес сборной России очередное золото Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 97 килограммов. В финале россиянин победил представителя Армении Артура Алексаняна.

По ходу турнира Евлоев победил грузина Георгия Мелию, венгра Алекса Секе и поляка Тадеуша Михалика. Его соперник по финалу — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро и бронзовый призер Лондона.

28-летний Евлоев является двукратным чемпионом мира и Европы. В его активе также серебряная медаль мирового первенства. Олимпийская медаль стала для российского борца первой в спортивной карьере.

Россияне вернулись на пятое место в неофициальном командном зачете Игр, у них 13 золотых, 21 серебряная, 18 бронзовых наград. Лидируют китайцы (32–20–16), на втором месте американцы (22–27–19), на третьем — японцы (19–6–11), на четвертом — австралийцы (14–4–15).

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Спорт #Олимпиада 2020 #Единоборства
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