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Черчесов отказался возглавить сборную Ирака

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Иракская федерация футбола была заинтересована в приглашении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной и собиралась платить ему 2,5 миллиона евро в год, но специалист отказался.

«Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Черчесов отказался от переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций. По информации издания, тренеру предлагали 2,5 миллиона евро в год.

Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.

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Обсуждение (2)
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Топ комментариев

cre

6 лет никто ничего не замечал?

putil-sergej

никогда такого не было и вот опять.

Nik3316

что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...

korvinsS

Максимка как я уже говорил ранее тебе пора бы уже начать лечится от имбеци́льности а то уж больно сильно...
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