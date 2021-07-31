Черчесов отказался возглавить сборную Ирака

Иракская федерация футбола была заинтересована в приглашении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной и собиралась платить ему 2,5 миллиона евро в год, но специалист отказался.

«Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Черчесов отказался от переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций. По информации издания, тренеру предлагали 2,5 миллиона евро в год.

Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.