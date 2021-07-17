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Суперкубок России по футболу увидят вживую около 15 тысяч зрителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Матч за Олимп - Суперкубок России по футболу в субботу между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» посетят около 15 тысяч зрителей.

Встреча за первый трофей сезона-2021/22 пройдет в субботу в Калининграде на одноименном стадионе, который вмещает 35 тысяч зрителей. Вместимость с учетом коронавирусных ограничений составила 70% с учетом социальной дистанции. Начало игры — 19.00 (мск).

«Вместе с пригласительными реализовано около 15 тысяч билетов — это как раз то, что позволяют санитарно-эпидемиологические нормы», — сказал ТАСС источник, близкий к организаторам турнира.

Предстоящий розыгрыш Суперкубка России станет 19 в истории. Чаще всего в борьбе за этот трофей сходились как раз «Зенит» и «Локомотив» — четыре раза. Трижды сильнее были петербуржцы (2008, 2015, 2020). Встреча в Калининграде станет третьим подряд матчем за Суперкубок, в котором встретятся эти команды.

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