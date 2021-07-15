Бизнесмен отправится из Читы во Владивосток на велосипеде

Трехкратный абсолютный чемпион «Забайкальского супермарафона», предприниматель Василий Зубов проедет 2,9 тысячи километров от Читы до Владивостока на велосипеде. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

«Планка очень высока. Даже думать об этом страшно, но меня поддерживают много друзей и читинцев, и поэтому я справлюсь», — рассказал Зубов.

Велосипедист проедет 2,9 тысячи километров, 300 километров в день, поставив свой личный рекорд — 660 километров за 36 часов.

В 2018 году в рамках супермарафона он совершил первый велозаезд до Владивостока, а в 2019 году за 34 дня велосипедист преодолел расстояние от Читы до Севастополя, проехав более 8 тысяч километров.