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Бизнесмен отправится из Читы во Владивосток на велосипеде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Трехкратный абсолютный чемпион «Забайкальского супермарафона», предприниматель Василий Зубов проедет 2,9 тысячи километров от Читы до Владивостока на велосипеде. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

«Планка очень высока. Даже думать об этом страшно, но меня поддерживают много друзей и читинцев, и поэтому я справлюсь», — рассказал Зубов.

Велосипедист проедет 2,9 тысячи километров, 300 километров в день, поставив свой личный рекорд — 660 километров за 36 часов.

В 2018 году в рамках супермарафона он совершил первый велозаезд до Владивостока, а в 2019 году за 34 дня велосипедист преодолел расстояние от Читы до Севастополя, проехав более 8 тысяч километров.

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Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

fydor55

Они давно выдают желаемое за действительное

pepelmetal

Какая им зелёная энергия))) они построить то ничего не в состоянии
Sibnet.Ru