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Макгрегора отстранили от боев до 2022 года

Источник:
РИА Спорт
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Фото: © commons.wikimedia.org/wiki/File:Conor_McGregor_2018

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор отстранен от выступлений до 7 января 2022 года по медицинским причинам.

Макгрегор в субботу в бою на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе против американца Дастина Пуарье в конце первого раунда оступился и сломал левую ногу. Ирландец не смог продолжить поединок и покинул арену на носилках. В понедельник спортсмен сообщил, что успешно перенес операцию.

Срок медицинского отстранения Макгрегора может быть сокращен, если он получит соответствующее ортопедическое разрешении, сообщает The Irish Sun. В любом случае ирландец пропустит минимум шесть недель, также ему запрещено участвовать в спаррингах до начала-середины августа.

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