Болельщиков ХК «Авангард» возмутила окрошка в Кубке Гагарина

Хоккеист омского «Авангарда» Денис Зернов приготовил окрошку
в Кубке Гагарина. Это возмутило болельщиков команды.
Фото Кубка Гагарина с окрошкой появилось в официальном Instagram-аккаунте
ХК «Авангард». Под снимком в шутку написано: «Коснемся по-настоящему важного
вопроса. Итак. Квас или кефир с минералкой?».
Болельщики «Авангарда» юмор не оценили и возмутились такому
применению награды. В комментариях пользователи Сети написали, что окрошкой в
кубке хоккеисты обесценили тяжелую борьбу в чемпионате КХЛ.
«Ну, а медалями тогда пивные бутылки открывайте, что уж
теперь! Крайне неприятно видеть такую картину», — написала в комментариях
пользователь с ником alina_sergeevna1902.
ХК «Авангард» впервые стали чемпионами Континентальной
хоккейной лиги в сезоне 2020/21. Кубок Гагарина — главная награда чемпионата.
Традиционно кубок путешествует по городам, где игроки начинали свою хоккейную
карьеру.