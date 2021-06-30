Болельщиков ХК «Авангард» возмутила окрошка в Кубке Гагарина

Хоккеист омского «Авангарда» Денис Зернов приготовил окрошку в Кубке Гагарина. Это возмутило болельщиков команды.

Фото Кубка Гагарина с окрошкой появилось в официальном Instagram-аккаунте ХК «Авангард». Под снимком в шутку написано: «Коснемся по-настоящему важного вопроса. Итак. Квас или кефир с минералкой?».

Болельщики «Авангарда» юмор не оценили и возмутились такому применению награды. В комментариях пользователи Сети написали, что окрошкой в кубке хоккеисты обесценили тяжелую борьбу в чемпионате КХЛ.

«Ну, а медалями тогда пивные бутылки открывайте, что уж теперь! Крайне неприятно видеть такую картину», — написала в комментариях пользователь с ником alina_sergeevna1902.

ХК «Авангард» впервые стали чемпионами Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2020/21. Кубок Гагарина — главная награда чемпионата. Традиционно кубок путешествует по городам, где игроки начинали свою хоккейную карьеру.