«Авангард» обыграл «Ак Барс» в первой игре финала «Востока»

Омский «Авангард» победил казанский «Ак Барс» в первой игре финала Восточной конференции КХЛ со счетом 3:1.

ХК «Авангард» открыл счет на 12-й минуте первого периода. Шайбу в ворота соперника отправил Кирилл Готовец. Во втором периоде счет сравнялся, в ворота омичей распечатал Кирилл Петров («Ак Барс»), когда казанская команда была в большинстве.

Кирилл Е Семенов из «Авангрда» за минуту до окончания третьего периода забросил вторую шайбу. Тогда «Ак Барс» сняли вратаря, но отыграться не удалось, и казанцы получили еще один гол от Клим Костин.

Следующая игра «Авангарда» и «Ак Барса» пройдет 5 апреля в 19.00 (по мск) снова на Татнефть Арене. Последующие две игры состоятся в площадке омичей — в Балашихе.