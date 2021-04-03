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«Авангард» обыграл «Ак Барс» в первой игре финала «Востока»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Омский «Авангард» победил казанский «Ак Барс» в первой игре финала Восточной конференции КХЛ со счетом 3:1.

ХК «Авангард» открыл счет на 12-й минуте первого периода. Шайбу в ворота соперника отправил Кирилл Готовец. Во втором периоде счет сравнялся, в ворота омичей распечатал Кирилл Петров («Ак Барс»), когда казанская команда была в большинстве.

Кирилл Е Семенов из «Авангрда» за минуту до окончания третьего периода забросил вторую шайбу. Тогда «Ак Барс» сняли вратаря, но отыграться не удалось, и казанцы получили еще один гол от Клим Костин.

Следующая игра «Авангарда» и «Ак Барса» пройдет 5 апреля в 19.00 (по мск) снова на Татнефть Арене. Последующие две игры состоятся в площадке омичей — в Балашихе.

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Partizan1996

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pepelmetal

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