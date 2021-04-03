ХК «Авангард» начинает серию игр финала Восточной конференции КХЛ

Серия игр финала Восточной конференции Чемпионата КХЛ между омским
«Авангардом» и казанским «Ак Барсом» стартует в субботу, 3 апреля.
По правилам плей-офф, команды играют до четырех побед в
серии. Максимальное число игр — семь. Первые четыре игры пройдут 3,5,7 и 9
апреля. Первые две игры пройдет на льду «Ак Барса», а две последующие на
площадке «Аванграда» — в Балашихе.
5 апреля (Татнефть Арена) —19.00 (по мск), трансляция на канале КХЛ
7апреля (Арена Балашиха) — 19.00 (по мск), трансляция на канале КХЛ
9 апреля (Арена Балашиха) — 19.00 (по мск), трансляция на канале КХЛ
В плей-офф «Ак Барс» провел пока восемь поединков,
победив в каждом. «Авангард» в четвертьфинале потерпел одно поражение от «Автомобилиста»,
а в полуфинале с «Металлургом» провел шесть игр.
Объективно «Ак Барс» более сильный и уверенный соперник. При
этом команда из Татарстана заняла первое место турнирной таблицы Регулярного чемпионата
КХЛ. Букмекеры ставят на победу «Ак Барса» в первой игре финала «Востока».