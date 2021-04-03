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ХК «Авангард» начинает серию игр финала Восточной конференции КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Серия игр финала Восточной конференции Чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» стартует в субботу, 3 апреля.

По правилам плей-офф, команды играют до четырех побед в серии. Максимальное число игр — семь. Первые четыре игры пройдут 3,5,7 и 9 апреля. Первые две игры пройдет на льду «Ак Барса», а две последующие на площадке «Аванграда» — в Балашихе.

3 апреля (Татнефть Арена) — 17.00 (по мск), трансляция на канале КХЛ
5 апреля (Татнефть Арена) —19.00 (по мск), трансляция на канале КХЛ
7апреля (Арена Балашиха) — 19.00 (по мск), трансляция на канале КХЛ
9 апреля (Арена Балашиха) — 19.00 (по мск), трансляция на канале КХЛ

В плей-офф «Ак Барс» провел пока восемь поединков, победив в каждом. «Авангард» в четвертьфинале потерпел одно поражение от «Автомобилиста», а в полуфинале с «Металлургом» провел шесть игр.

Объективно «Ак Барс» более сильный и уверенный соперник. При этом команда из Татарстана заняла первое место турнирной таблицы Регулярного чемпионата КХЛ. Букмекеры ставят на победу «Ак Барса» в первой игре финала «Востока».


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