ХК «Авангард» начинает серию игр финала Восточной конференции КХЛ

Серия игр финала Восточной конференции Чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» стартует в субботу, 3 апреля.

По правилам плей-офф, команды играют до четырех побед в серии. Максимальное число игр — семь. Первые четыре игры пройдут 3,5,7 и 9 апреля. Первые две игры пройдет на льду «Ак Барса», а две последующие на площадке «Аванграда» — в Балашихе.

3 апреля (Татнефть Арена) — 17.00 (по мск), трансляция на канале КХЛ

5 апреля (Татнефть Арена) —19.00 (по мск), трансляция на канале КХЛ

7апреля (Арена Балашиха) — 19.00 (по мск), трансляция на канале КХЛ

9 апреля (Арена Балашиха) — 19.00 (по мск), трансляция на канале КХЛ

В плей-офф «Ак Барс» провел пока восемь поединков, победив в каждом. «Авангард» в четвертьфинале потерпел одно поражение от «Автомобилиста», а в полуфинале с «Металлургом» провел шесть игр.

Объективно «Ак Барс» более сильный и уверенный соперник. При этом команда из Татарстана заняла первое место турнирной таблицы Регулярного чемпионата КХЛ. Букмекеры ставят на победу «Ак Барса» в первой игре финала «Востока».